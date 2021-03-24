Valve назвала летний фестиваль Steam «Играм быть» и выпустила трейлер

Valve назвала летний фестиваль Steam «Играм быть» и выпустила трейлер

Valve объявила о скором проведении летнего фестиваля игр в Steam. Он был переименован из «Летний фестиваль игр» в «Играм быть», чтобы «точно передать его суть».

На фестивале будут представлены сотни демоверсий, а разработчики в рамках трансляций ответят на вопросы о своих творениях, которые готовятся к релизу в Steam. Фестиваль «Играм быть» пройдёт с 16 по 22 июня. Список участвующих игр пока не был опубликован.

Фестивали в Steam проходят как сезонного характера, так и по случаю праздников. В этом месяце, например, состоялась «Неделя блинов», запущенная издательством META Publishing. В рамках этого фестиваля прошла распродажа игр различных компаний из стран СНГ, в том числе 1C Company, Buka Entertainment и Owlcat Games.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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