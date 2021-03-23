People Can Fly: Outriders будет законченной игрой, а выпуск дополнений зависит от отзывов пользователей

Портал GamingBolt взял интервью у руководителя разработки Outriders Бартека Кмиты (Bartek Kmita) и ведущего гейм-дизайнера игры Пётра Новаковского (Piotr Nowakowski). В разговоре сотрудники People Can Fly сообщили, что их грядущий проект будет законченным продуктом. А выпуск дополнений зависит исключительно от отзывов пользователей и заинтересованности аудитории в Outriders.

Комментарий разработчиков гласит: «В общем, нашей целью было предоставить законченную игру для релиза, и когда мы говорим о контенте, который может появиться позже, то это действительно зависит от пользователей. Как они отреагируют [на Outriders], если им будет интересно, если мы обзаведёмся огромной базой игроков… у нас, конечно, есть идеи, но пока мы не можем ничего пообещать и сказать: “Мы создаём контент, который появится в будущем”. Но если людям будет интересно, у нас есть некоторые идеи, как развивать Outriders, однако это больше похоже на добавление новых элементов, а не попытки залатать дыры в проекте».

Напомним: Outriders выйдет 1 апреля 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Недавно стало известно, что проект People Can Fly появится в Xbox Game Pass на консолях Microsoft прямо на релизе.



