Microsoft хочет купить Discord за $ 10 млрд

Корпорация Microsoft ведет переговоры о покупке мессенджера для геймеров Discord.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Discord уже некоторое время ищет потенциального покупателя, и в прошлом вел переговоры о продаже с Epic Games и Amazon. В то же время один из источников сообщил, что Discord скорее всего выйдет на IPO.

Discord начинался как мессенджер для геймеров, который позволял общаться с помощью голоса, видео и текста. Во время пандемии коронавируса в 2020 году его начали использовать в качестве альтернативы Zoom и другим подобным сервисам - для общения на самые разные темы.

Сейчас у сервиса более 100 млн активных пользователей.