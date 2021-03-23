Microsoft хочет купить Discord за $ 10 млрд

Мессенджер, который стал популярным благодаря пандемии, ищет покупателя.

Microsoft хочет купить Discord за $ 10 млрд
Фото: cyberbullying.org

Корпорация Microsoft ведет переговоры о покупке мессенджера для геймеров Discord.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Discord уже некоторое время ищет потенциального покупателя, и в прошлом вел переговоры о продаже с Epic Games и Amazon. В то же время один из источников сообщил, что Discord скорее всего выйдет на IPO.

Discord начинался как мессенджер для геймеров, который позволял общаться с помощью голоса, видео и текста. Во время пандемии коронавируса в 2020 году его начали использовать в качестве альтернативы Zoom и другим подобным сервисам - для общения на самые разные темы.

Сейчас у сервиса более 100 млн активных пользователей.

Напомним, что в 2011 году Microsoft купил Skype за $ 8,5 млрд. К тому времени компания была монополистом в своей сфере: если кому-то надо было позвонить через интернет, для этого использовали Skype. После того, как его приобрел Microsoft, сервис стагнировал и в год пандемии не смог составить конкуренцию Zoom.

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