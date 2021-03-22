Видеоигры в 2020 году принесли ФИФА больше денег, чем реальный футбол
Болельщики вынуждены искать альтернативные источники вдохновения.
Руководство ФИФА поделилось финансовой отчетностью 2020 года, согласно которой большую часть доходов федерации принесли видеоигры, сообщает championat.com.
Всего ФИФА заработала почти $266 млн, из них почти $159 млн поступили от покупки лицензионных прав.
"Ключевым источником дохода в области лицензионных прав было лицензирование брендов для видеоигр. В отличие от многих секторов экономики, сильно пострадавших от COVID-19, индустрия видеоигр оказалась гораздо более устойчивой к пандемии", - приводит издание слова представителя ФИФА.
"Кроме чемпионата мира по футболу FIFA eClub, серии FIFA eChallenger и товарищеских матчей FIFA eNations StayAndPlay, FIFA также успешно запустила FIFA eContinental Cup. Кроме того, в 2020 году был представлен FIFAe, новый бренд турниров по киберспорту, призванный создать серьезную арену для игроков, клубов и наций", - уточнил функционер.