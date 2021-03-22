Видеоигры в 2020 году принесли ФИФА больше денег, чем реальный футбол

Болельщики вынуждены искать альтернативные источники вдохновения.

Видеоигры в 2020 году принесли ФИФА больше денег, чем реальный футбол
Фото: esquire

Руководство ФИФА поделилось финансовой отчетностью 2020 года, согласно которой большую часть доходов федерации принесли видеоигры, сообщает championat.com.

Всего ФИФА заработала почти $266 млн, из них почти $159 млн поступили от покупки лицензионных прав.

"Ключевым источником дохода в области лицензионных прав было лицензирование брендов для видеоигр. В отличие от многих секторов экономики, сильно пострадавших от COVID-19, индустрия видеоигр оказалась гораздо более устойчивой к пандемии", - приводит издание слова представителя ФИФА.

"Кроме чемпионата мира по футболу FIFA eClub, серии FIFA eChallenger и товарищеских матчей FIFA eNations StayAndPlay, FIFA также успешно запустила FIFA eContinental Cup. Кроме того, в 2020 году был представлен FIFAe, новый бренд турниров по киберспорту, призванный создать серьезную арену для игроков, клубов и наций", - уточнил функционер.

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