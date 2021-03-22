По словам инсайдера, большинство слухов о GTA 6 — ложные

По словам инсайдера, большинство слухов о GTA 6 — ложные

Последние два года в Сети регулярно возникают слухи касательно GTA 6. Большинство из них поступают далеко не из надёжных источников, но такая информация всегда привлекает внимание фанатов Rockstar Games. Как оказалось, доверять этим «утечкам» по большей части не стоит. По словам инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson), 80 % из них содержат ложные данные.

В личном микроблоге информатор опубликовал следующее сообщение: «80 % утечек, связанных с GTA 6 Project Americas, это [ложь]». К сообщению инсайдер прикрепил картинку с зеркалом, из которого сочится дым в виде черепа. По сути, это визуальное отображение устойчивого выражения «smoke and mirrors», то есть сокрытие или искажение сути за ложной или недостоверной информацией.

Здесь нужно объяснить, что подразумевается под словосочетанием Project Americas. Согласно многочисленным слухам, это кодовое название следующей части Grand Theft Auto от Rockstar Games. События грядущей игры якобы будут разворачиваться на территории Вайс-Сити и локации, вдохновлённой Рио-де-Жанейро. Одним из первых, кто опубликовал подобную информацию о GTA 6, стал посетитель форума Reddit под псевдонимом JackOLantern1982. Позже похожими данными поделился некий markothemexicam со ссылкой на сотрудника Rockstar North.

По словам инсайдера, большинство слухов о GTA 6 — ложные

Впрочем, надёжные инсайдеры о Grand Theft Auto 6 тоже рассказывали. Джейсон Шрайер (Jason Schreier) заявлял, что игра будет «умеренно большой». А по словам того же Том Хендерсона, в проекте появятся главные герои мужского и женского пола.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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