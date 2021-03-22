В The Long Dark сыграли 8,5 млн геймеров, а четвёртый эпизод кампании уже почти готов

В The Long Dark сыграли 8,5 млн геймеров, а четвёртый эпизод кампании уже почти готов

Студия Hinterland объявила, что приключенческий экшен с элементами выживания The Long Dark разошёлся тиражом 5 миллионов копий. Кроме того, она рассказала, сколько человек сыграло в неё в Epic Games Store (проект раздавали бесплатно) и в Xbox Game Pass.

Как оказалось, в сумме в Xbox Game Pass и Epic Games Store (после раздачи The Long Dark в рамках рождественской акции) показатель составил 3,5 млн «активных» игроков. Получается, что в настоящее время количество привлечённых к проекту геймеров составляет более 8,5 млн.

Сейчас команда трудится над созданием четвёртого эпизода The Long Dark, который включает новые локацию и механики игрового процесса. Стадия разработки достигла этапа, когда эпизод уже можно полностью пройти — осталось доделать пару небольших областей. После этого Hinterland перейдёт к доработке, тестированию и оптимизации. Кроме того, уже написан сценарий пятого эпизода.

Помимо этого, студия разместила опрос, в котором хочет узнать, каким игроки желают видеть пятый эпизод. Это поможет составить Hinterland планы на будущее.

В The Long Dark сыграли 8,5 млн геймеров, а четвёртый эпизод кампании уже почти готов

Скриншот из четвёртого эпизода

The Long Dark — это симулятор выживания с сюжетной кампанией, которая поделена на эпизоды. Главный герой в условиях глобальной катастрофы пережил крушение самолёта в Канаде и пытается осознать масштабы бедствия. Игра доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
EA удалила из Crysis 3 защиту SecuROM — спустя 8 лет после релизаEA удалила из Crysis 3 защиту SecuROM — спустя 8 лет после релиза
Поглощение врагов в серой пустыне: авторы Grime показали новую локациюПоглощение врагов в серой пустыне: авторы Grime показали новую локацию
Эксперимент удался: В Europa Universalis IV появилась подписка на DLC, как ранее в Crusader Kings IIЭксперимент удался: В Europa Universalis IV появилась подписка на DLC, как ранее в Crusader Kings II
Свыше 3 млн человек уже собрали на Star Citizen более $351 млнСвыше 3 млн человек уже собрали на Star Citizen более $351 млн
В Epic Games Store появится панель общения и другие социальные функцииВ Epic Games Store появится панель общения и другие социальные функции
Блок рекламы


Похожие новости
Netflix рассказала о сюжете предстоящего сериала Resident Evil: Infinite DarknessNetflix рассказала о сюжете предстоящего сериала Resident Evil: Infinite Darkness
Крупнейшая игровая платформа Roblox выходит на IPO. Компания оценена почти в $30 млрдКрупнейшая игровая платформа Roblox выходит на IPO. Компания оценена почти в $30 млрд
Ужасающие методы психотерапии: представлен хоррор Dark MoonlightУжасающие методы психотерапии: представлен хоррор Dark Moonlight
Теперь и поиграть можно: моддеры исправили баг, на протяжении почти 8 лет приводивший к вылету The Last of UsТеперь и поиграть можно: моддеры исправили баг, на протяжении почти 8 лет приводивший к вылету The Last of Us
Почти полный комплект: сборник The Yakuza Remastered Collection добрался до PC и Xbox OneПочти полный комплект: сборник The Yakuza Remastered Collection добрался до PC и Xbox One
Nintendo готовит улучшенную консоль Switch под названием Super Switch. Она выйдет не раньше маяNintendo готовит улучшенную консоль Switch под названием Super Switch. Она выйдет не раньше мая
Почти ремастер: игрок показал, как меняется TES III: Morrowind, если установить более 300 модовПочти ремастер: игрок показал, как меняется TES III: Morrowind, если установить более 300 модов
Против CD Projekt Red в Польше готовится коллективный иск из-за Cyberpunk 2077Против CD Projekt Red в Польше готовится коллективный иск из-за Cyberpunk 2077
Почти стабильные 30 кадров/с в 1080р: Cyberpunk 2077 протестировали на конфигурации из минимальных требованийПочти стабильные 30 кадров/с в 1080р: Cyberpunk 2077 протестировали на конфигурации из минимальных требований
Видео: почти 35 минут геймплея «крохотной сетевой ролевой игры» Book of Travels от создателей ShelterВидео: почти 35 минут геймплея «крохотной сетевой ролевой игры» Book of Travels от создателей Shelter
Последние новости
Подгружаем последние новости