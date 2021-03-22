В The Long Dark сыграли 8,5 млн геймеров, а четвёртый эпизод кампании уже почти готов

Студия Hinterland объявила, что приключенческий экшен с элементами выживания The Long Dark разошёлся тиражом 5 миллионов копий. Кроме того, она рассказала, сколько человек сыграло в неё в Epic Games Store (проект раздавали бесплатно) и в Xbox Game Pass.

Как оказалось, в сумме в Xbox Game Pass и Epic Games Store (после раздачи The Long Dark в рамках рождественской акции) показатель составил 3,5 млн «активных» игроков. Получается, что в настоящее время количество привлечённых к проекту геймеров составляет более 8,5 млн.

Сейчас команда трудится над созданием четвёртого эпизода The Long Dark, который включает новые локацию и механики игрового процесса. Стадия разработки достигла этапа, когда эпизод уже можно полностью пройти — осталось доделать пару небольших областей. После этого Hinterland перейдёт к доработке, тестированию и оптимизации. Кроме того, уже написан сценарий пятого эпизода.

Помимо этого, студия разместила опрос, в котором хочет узнать, каким игроки желают видеть пятый эпизод. Это поможет составить Hinterland планы на будущее.

Скриншот из четвёртого эпизода

The Long Dark — это симулятор выживания с сюжетной кампанией, которая поделена на эпизоды. Главный герой в условиях глобальной катастрофы пережил крушение самолёта в Канаде и пытается осознать масштабы бедствия. Игра доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.



