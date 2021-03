Утечка: стали известны предварительные системные требования Tom Clancy\'s Rainbow Six Parasite

В настоящее время проходит техническое тестирование кооперативного шутера Tom Clancy’s Rainbow Six Parasite (ранее известного как Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine), и в Сеть попали предварительные системные требования ПК-версии. Они оказались гораздо более высокими, чем у Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Для работы Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine на низких настройках графики в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду потребуется:

процессор: AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-4460;

Core i5-4460; видеокарта: AMD Radeon R9 290X 4 Гбайт или NVIDIA GeForce GTX 960 4 Гбайт;

ОЗУ: 8 Гбайт;

свободное место на диске: 60 Гбайт.

Рекомендованная сборка для игры на высоких настройках графики в разрешении 1080p при 60 кадрах в секунду:

процессор: AMD Ryzen 5 1500X или Intel Core i7-4790K;

Core i7-4790K; видеокарта: AMD Radeon RX 580 или NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti;

ОЗУ: 16 Гбайт;

свободное место на диске: 60 Гбайт.

В Tom Clancy’s Rainbow Six Parasite будет множество оперативников из Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. У каждого из них будут свои характеристиками скорости и защиты, а также особые способности, такие как обнаружение движущихся противников в области или развёртывание голограмм. Задания в игре будут проходить в формате PvE — выполняя поставленные цели, бойцам придётся отбиваться от инфицированных врагов. Во время прохождения миссии команда также сможет решить, хочет ли она повысить сложность и получить больше наград.

Tom Clancy’s Rainbow Six Parasite выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One до 30 апреля 2021 года.