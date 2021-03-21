Эксперимент удался: В Europa Universalis IV появилась подписка на DLC, как ранее в Crusader Kings II

Компания Paradox Interactive объявила о запуске подписки для доступа ко всем дополнениям к глобальной стратегии Europa Universalis IV. То же самое она ранее предложила в Crusader Kings II.

Расширения и другой дополнительный контент Europa Universalis IV теперь доступны по подписке. За $4,99/?3,99/€4,99 в месяц пользователи получают вышедшие за всё время DLC без дополнительной платы, в том числе Art of War и Mandate of Heaven, а также все предстоящие расширения, такие как Leviathan. Однако сама стратегия не стала условно-бесплатной, как Crusader Kings II, поэтому вам всё ещё придётся её купить за 699 рублей.

Подписка доступна только для пользователей Steam и только на Windows. Paradox Interactive планирует расширить поддержку до macOS и Linux когда-нибудь, но не обещает это. Примечательно, что подписаться на дополнения можно только из самой игры.

Europa Universalis IV доступна только на ПК.



