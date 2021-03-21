Расширенный трейлер Final Fantasy VII Remake для PS5 — над освещением впервые трудится особая команда

В феврале издательство Square Enix представило Final Fantasy VII Remake Intergrade — улучшенную и дополненную под PlayStation 5 версию прошлогодней игры. Тогда же был запущен официальный сравнительный ролик. А теперь разработчики выпустили расширенный трейлер, включающий 3 дополнительных минуты сравнений. Также команда рассказала о работе над освещением.

Intergrade предложит два режима работы — качества (с приоритетом разрешения 4K) и производительности (с приоритетом частоты в 60 кадров/с). Также будет уменьшено время загрузок, улучшена графика (текстуры, освещение, окружение), добавлены эффекты тумана, фоторежим, поддержка DualSense, классический уровень сложности. А некоторые изменения будут более тонкими.

Продюсер Final Fantasy Ёсинори Китасе (Yoshinori Kitase) рассказал об изменениях в версии для PS5. Например, разработчики обратили внимание зрителей на дерево в здании Shinra. При прямом сравнении создаётся впечатление, что это другое дерево, но на деле модель та же — просто освещение изменилось, стало богаче и реалистичнее:

Похоже, Square Enix не просто добавила несколько штрихов для PlayStation 5 поверх старой версии игры. По словам Китасе, впервые в истории Final Fantasy была создана отдельная команда профессионалов в области освещения, которая занималась размещением источников и проработкой освещения в игре, чтобы сделать картинку глубже и живописнее.

Напомним: помимо прочего, в состав Intergrade войдёт дополнительный эпизод с ниндзя Юффи Кисараги в главной роли. Разработчики обещают нововведения в игровом процессе и боевой системе, а также свежий взгляд на историю Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy VII Remake Intergrade выйдет 10 июня. Само обновление для владельцев Final Fantasy VII Remake на PS4 будет бесплатным, но эпизод с Юффи придётся докупать отдельно. Final Fantasy VII Remake, которая включает лишь первую часть истории оригинальной игры, пока доступна только на PlayStation 4, но временная эксклюзивность закончится уже 10 апреля.



