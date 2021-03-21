BioWare поделилась ещё одним концепт-артом Dragon Age 4

BioWare поделилась ещё одним концепт-артом Dragon Age 4

Студия BioWare опубликовала очередное концептуальное изображение, созданное художниками для Dragon Age 4 и позволяющее лучше понять, чего можно ожидать от будущей ролевой игры. На рисунке, опубликованном в Twitter исполнительным продюсером игры Кристианом Дейли (Christian Dailey), можно увидеть мага, вооружённого искривлённым старым жезлом.

Опубликовать новый рисунок предложил творческий директор Мэтью Голдман (Matthew Goldman), чтобы порадовать ожидающих новостей поклонников вселенной. А затем он дополнил его комментарием: «Встретимся в Минратосе!». Напомним: Минратос — самый большой город во вселенной Dragon Age, столица империи Тевинтер.

BioWare поделилась ещё одним концепт-артом Dragon Age 4

Dragon Age 4 находится в разработке уже несколько лет, и после первоначального тизера ещё на Game Awards в 2018 году, полноценный анонс состоялся лишь на Gamescom Opening Night Live 2020. А в декабре прошлого года был представлен короткий трейлер проекта, в котором показали персонажей трёх классов и масштабный фэнтезийный город с висящими в воздухе строениями.

BioWare поделилась ещё одним концепт-артом Dragon Age 4

Разработчики обещают, что игра станет продолжением Dragon Age: Inquisition и перенесёт поклонников в Тевинтер, поскольку события Inquisition и Trespasser угрожают навсегда изменить Тедас. EA ранее заявила, что ожидает появления Dragon Age 4 не ранее 2022 года или даже позже.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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