Продажи Dead Cells превысили 5 млн копий, а на iOS и Android скоро выйдет DLC The Bad Seed

Продажи Dead Cells превысили 5 млн копий, а на iOS и Android скоро выйдет DLC The Bad Seed

Студия Motion Twin объявила о том, что продажи приключенческого экшена Dead Cells превысили 5 миллионов копий. Разработчик также рассказал, что дополнение The Bad Seed выйдет на мобильных устройствах 30 марта.

В декабре 2020 года Twin Motion сообщила, что игра разошлась в количестве 3,5 миллиона копий. Но благодаря выходу Dead Cells в Китае для мобильных устройств случился внезапный всплеск продаж. Как заявил разработчик, всего за несколько дней в Китае был реализован 1 миллион копий проекта.

Что касается дополнения The Bad Seed, то оно предоставит игрокам новые и альтернативные маршруты для тех, кто «хочет сохранить свои ноги сухими от Канализации или слишком боится высоты Ремпартов». Также DLC добавит новых монстров, оружие и боссов. На консолях и ПК дополнение вышло более года назад.

Dead Cells доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS и Android.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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