PS5 подверглась критике из-за муторного процесса переноса сохранений в Marvel\'s Avengers

Работа PlayStation 5 с кроссген-играми снова подверглась критике на этой неделе. Владельцы Marvel’s Avengers узнали, что им нужно будет вручную перенести свои сохранения с PlayStation 4 в версию проекта текущего поколения. В Twitter официальная учётная запись Marvel’s Avengers рассказала, какие шаги нужно будет предпринять игрокам на PlayStation 5 для переноса данных.

Пользователям придётся установить и обновить версию для PlayStation 4 на PlayStation 5. Тогда они увидят вкладку «перенос сохранений» в главном меню игры. Затем данные прогресса отправятся на сервер Marvel’s Avengers, а при запуске версии проекта для PlayStation 5 будет предложено их загрузить. Поэтому, если вы уже удалили PS4-версию игры, вам придётся загрузить её снова (свыше 50 Гбайт) просто чтобы перенести сохранения.

Процесс похож на другие игры, которые доступны на PlayStation 4 и PlayStation 5. Однако в случае с Marvel’s Avengers владельцы последней консоли от Sony оказались особенно разгневаны, учитывая, что на Xbox Series X и S сохранения переносятся без лишних манипуляций.

К тому же многие пользователи столкнулись с проблемами при переносе сохранений, как, например, журналист Forbes Пол Тасси (Paul Tassi).

Marvel’s Avengers вышла на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X и S и PlayStation 5.



