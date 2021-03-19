Конкуренция с Кано: продюсер объяснил, почему в новой экранизации Mortal Kombat не будет Джонни Кейджа

Джонни Кейдж — один из самых известных и популярных персонажей вселенной Mortal Kombat. Он появлялся в большинстве игр серии и многих произведениях по мотивам MK. А вот в новой экранизации героя не будет, и недавно продюсер фильма Тодд Гарнер (Todd Garner) объяснил, с чем связано такое решение.

Как передаёт портал Gamespot, на недавней пресс-конференции руководитель заявил: «Причина, по которой мы исключили Джонни Кейджа, заключается в том, что он очень эгоистичный парень. Он проходимец, и он забавный. Он яркий и заметный… как и Кано. Итак, мы подумали: “Хорошо, у нас будет два парня, которые будут соревноваться в том, кто лучше пошутит, и кто кого побьет в этом фильме?” Или мы исключим Джонни Кейджа?»

Кано в новой экранизации Mortal Kombat

Премьера Mortal Kombat состоится 16 апреля 2021 года, кино одновременно выйдет в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max.



