Видео: особенности дизайна персонажей Deathloop в новом ролике от Game Informer

Ведущий художник по персонажам лионского подразделения Arkane Studios Жан-Батист Фердер (Jean-Baptiste Ferder) в новом видео Game Informer рассказал о дизайне основных героев Deathloop.

Напомним, Deathloop предлагает в роли наёмного убийцы Кольта выбраться из временной петли. Для этого нужно убить восьмёрку идеологов: в качестве одного из них выступает охотница Джулианна, которой может управлять второй игрок.

Кольт облачён в потрёпанную авиационную куртку с многочисленными мелкими элементами вроде значков и нашивок, а на поясе у него висит пряжка, выкованная в реальности ведущим художником Arkane Studios по концептам.

Дизайн Джулианны намеренно более простой, чем у Коула — таким образом разработчики хотели сконцентрировать внимание на оружии героини. Охотница ходит в куртке, которая чуть больше нужного: причина этого решения станет известна в ходе игры.

Что касается остальных идеологов, то, к примеру, дизайн Фии Зборовска (Fia Zborowska) по большей части был вдохновлён знаменитой танцевальной сценой из фильма «Милая Чарити» образца 1969 года.

Также Фердер обмолвился, что у доктора Венджи Эванс (Wenjie Evans) — ещё одного визионера Deathloop — будет некое специальное умение, которое серьёзно осложнит жизнь главному герою.

Deathloop выйдет 21 мая текущего года для PC (Steam, Bethesda Launcher) и PS5. В недавнем ролике Game Informer разработчики продемонстрировали «существенную» часть арсенала Кольта.



