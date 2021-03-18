В Epic Games Store появится панель общения и другие социальные функции

Epic Games рассказала о том, как будет выглядеть общение в Epic Games Store в будущем. Разработчик планирует предоставить пользователям возможность разговаривать с друзьями со всех платформ и другие полезные функции.

В приложении Epic Games Store игроки смогут объединяться ради общения через голосовой и текстовый чаты в группы. В рамках каждой будет представлено меню «Активное окно группы» — специальное окно, где вы можете делиться с друзьями (и пользователями, с которыми активно взаимодействуете) яркими моментами и звать поиграть с вами.

В этом месяце Epic Games обещает доработать панель общения, чтобы улучшить её функциональность. Среди новшеств:

карточки игроков, через которые можно будет управлять дружбой и просматривать общих друзей. В будущем также планируется дать возможность присоединяться к группе, приглашать в новую группу и менять свою карточку игрока;

улучшенный поиск, в результатах которого теперь будет показываться количество общих друзей. Кроме того, появится поиск пользователей на других платформах;

свёрнутый вид панели общения, где также можно будет просматривать уведомления;

функция «Не беспокоить», чтобы не получать уведомлений.

А вот функция личных сообщений оказалась недостаточно популярной, поэтому Epic Games её уберёт. Возможно, в будущем она вернётся, если разработчику удастся её адаптировать для общения с друзьями.

Наконец, Epic Games пообещала в скором времени представить «кое-что новенькое».



