В Epic Games Store появится панель общения и другие социальные функции

В Epic Games Store появится панель общения и другие социальные функции

Epic Games рассказала о том, как будет выглядеть общение в Epic Games Store в будущем. Разработчик планирует предоставить пользователям возможность разговаривать с друзьями со всех платформ и другие полезные функции.

В приложении Epic Games Store игроки смогут объединяться ради общения через голосовой и текстовый чаты в группы. В рамках каждой будет представлено меню «Активное окно группы» — специальное окно, где вы можете делиться с друзьями (и пользователями, с которыми активно взаимодействуете) яркими моментами и звать поиграть с вами.

В Epic Games Store появится панель общения и другие социальные функции

В этом месяце Epic Games обещает доработать панель общения, чтобы улучшить её функциональность. Среди новшеств:

  • карточки игроков, через которые можно будет управлять дружбой и просматривать общих друзей. В будущем также планируется дать возможность присоединяться к группе, приглашать в новую группу и менять свою карточку игрока;
  • улучшенный поиск, в результатах которого теперь будет показываться количество общих друзей. Кроме того, появится поиск пользователей на других платформах;
  • свёрнутый вид панели общения, где также можно будет просматривать уведомления;
  • функция «Не беспокоить», чтобы не получать уведомлений.

А вот функция личных сообщений оказалась недостаточно популярной, поэтому Epic Games её уберёт. Возможно, в будущем она вернётся, если разработчику удастся её адаптировать для общения с друзьями.

В Epic Games Store появится панель общения и другие социальные функции

Наконец, Epic Games пообещала в скором времени представить «кое-что новенькое».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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