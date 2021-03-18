Проработка мелочей: в RDR 2 жестокость при аресте главного героя зависит от награды за его голову

Red Dead Redemption 2 богата мелкими деталями. Некоторые из них пользователи находят и по сей день — например, не так давно они выяснили, что NPC реагируют на ночной шум и могут отомстить за кражу. А сейчас новой находкой поделился посетитель форума Reddit под псевдонимом trisome21. Он обнаружил, что жестокость, которую проявляют законники при аресте главного героя, зависит от награды за его поимку.

В ролике игрока показано три версии задержания Артура Моргана. Первый раз, когда за голову главного героя предложено $15, полицейский просто заводит руки Артура ему за спину. Второй арест происходил, когда за поимку протагониста установили сумму в размере $115. В этом случае шериф схватил Артура Моргана за шею и повалил на землю, чтобы тот не сумел вырваться. А когда размер вознаграждения превысил $610, пользователи увидят третий сценарий ареста: законник просто ударит протагониста прикладом в голову, и тот потеряет сознание.

Проработка мелочей: в RDR 2 жестокость при аресте главного героя зависит от награды за его голову

Detail: Arrests are more violent depending on your bounty. from r/reddeadredemption

Напомним: Red Dead Redemption 2 вышла осенью 2018 года на PS4 и Xbox One, а через год добралась до ПК.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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