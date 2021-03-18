EA удалила из Crysis 3 защиту SecuROM — спустя 8 лет после релиза

EA удалила из Crysis 3 защиту SecuROM — спустя 8 лет после релиза

Компания Electronic Arts выпустила неожиданное обновление для Crysis 3 на ПК — с ним игра избавилась от системы защиты SecuROM. Шутер от студии Crytek вышел в феврале 2013 года, так что с момента релиза до удаления цифровой защиты прошло 8 лет.

Вероятнее всего, Electronic Arts удалила SecuROM, поскольку служба EA Play теперь доступна и в составе Xbox Game Pass. Поэтому есть вероятность, что вслед за Crysis 3 защита SecuROM будет удалена и из других относительно старых игр. К тому же как средство защиты от пиратства эта технология давно не актуальна.

EA удалила из Crysis 3 защиту SecuROM — спустя 8 лет после релиза

В Crysis 3 игроки снова возвращаются в бой в качестве Пророка, который стремится спасти человечество. Действие разворачивается в постапокалиптическом Нью-Йорке, который укрыт Куполом Свободы, зарастает зеленью и превращается из каменных в самые настоящие тропические джунгли, изобилующие растительностью, топкими болотами и реками.

EA удалила из Crysis 3 защиту SecuROM — спустя 8 лет после релиза

В нашей рецензии 2013 года Алексей Апанасевич поставил игре 8 баллов из 10, отметив в качестве плюсов передовую на тот момент графику; любопытный сюжет, связывающий воедино все три части; хорошую постановку; бодрый игровой процесс; музыку; и доработанный многопользовательский режим. Недостатки тоже имелись: это и короткая сюжетная кампания, и глупый искусственный интеллект, и неприятные, хотя и редкие, ошибки (да, в те времена проблемы в новых играх ещё не стали нормой). Ожидавшаяся тогда четвёртая часть Crysis так и не увидела свет, зато недавно мы получили сомнительное переиздание первой, наиболее известной, части серии. А вскоре возможен выход королевской битвы в этой знаменитой вселенной.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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