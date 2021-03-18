Студия-разработчик игр серии Anodyne анонсировала сюжетный платформер Sephonie

Независимая студия Analgesic Productions, известная по серии Anodyne, представила в сервисе Steam свой новый проект — сюжетоориентированный платформер под названием Sephonie.

Sephonie планируется к выпуску в период с апреля по сентябрь (второй и третий кварталы) текущего года. Пока игра заявлена для выхода только на ПК. Помимо Steam, в пресс-релизе также упоминается GOG и другие, пока не анонсированные площадки.

Что касается возможной премьеры на консолях, то так далеко в Analgesic Productions на данном этапе не заглядывают. В то же время команда надеется, что сможет порадовать обладателей приставок «после PC-релиза».

События Sephonie разворачиваются на одноимённом острове, куда в результате кораблекрушения попадает троица биологов и по совместительству главных героев — Эми, Инвэнь и Рию.

Пользователям предстоит изучать пещеры острова и населяющих его неизвестных существ путём решения «головоломных сеток». Для каждого создания разработчики подготовили уникальную задачу.

Скриншоты Sephonie

Помимо научных открытий, героям Sephonie предстоит совершить ещё и духовные. В подробности авторы решили не вдаваться, однако обмолвились, что за персонажами «следит сверхъестественное создание, существующее за гранью человеческой истории».

Кроме того, разработчики обещают платформенный геймплей с элементами паркура, «глубокую, эмоциональную историю», «прекрасную и вариативную систему пещер», а также «сочный, мелодичный и атмосферный саундтрек».



