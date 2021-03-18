Разработчики Dying Light 2 пообещали начать говорить об игре «очень-очень скоро» и показали 13 секунд геймплея

Разработчики Dying Light 2 пообещали начать говорить об игре «очень-очень скоро» и показали 13 секунд геймплея

Как и было обещано, 17 марта польская студия Techland поделилась небольшим количеством свежей информации о ходе разработки Dying Light 2.

По словам участвовавших в записи двухминутного ролика сотрудников Techland, в настоящее время говорить о Dying Light 2 команда не готова, но ситуация изменится «очень-очень скоро».

«Это большой и сложный проект, и нам нужно время, чтобы он начал соответствовать нашему видению. Все мы вкладываем душу в выпуск игры, в которую вы будете играть месяцами», — заявил глава Techland Павел Маркевка (Pawel Marchewka).

Коллектив также выразил надежду на получение поддержки со стороны сообщества поклонников и поделился небольшой (буквально 13 секунд) нарезкой кадров игрового процесса Dying Light 2.

Вслед за непродолжительной геймплейной демонстрацией на экране появляется призыв оставаться на связи, а за ним — надпись «2021». Вероятно, Dying Light 2 планируется к релизу до конца текущего года.

Напоследок разработчики призвали фанатов задавать вопросы о Dying Light 2 команде. Techland постарается ответить на все оформленные заявки в рамках серии коротких видеороликов формата Ask Me Anything («Спрашивайте что угодно»).

Dying Light 2 заявлена для PC (Steam), PS4, Xbox One и консолей уже текущего поколения — PS5, Xbox Series X и S. На днях в Techland признались, что анонсировали игру слишком рано, хоть в так называемом производственном аду проект и не находится.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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