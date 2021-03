В рамках ближайшего выпуска Future Games Show состоится премьера геймплея The Lord of the Rings: Gollum

Предварительное шоу Daedalic Entertainment продлится 15 минут и предложит мировую премьеру геймплея The Lord of the Rings: Gollum, а также трейлеры и «особые события по мотивам» других игр компании, включая Hidden Deep и Glitchpunk.



