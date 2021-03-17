В рамках ближайшего выпуска Future Games Show состоится премьера геймплея The Lord of the Rings: Gollum

В рамках ближайшего выпуска Future Games Show состоится премьера геймплея The Lord of the Rings: Gollum

Портал GamesRadar, выступающий организатором онлайн-трансляции Future Games Show: Spring Showcase, объявил, что в рамках предстоящего мероприятия найдётся место издательству и разработчику Daedalic Entertainment.

У Daedalic Entertainment на Future Games Show будет собственный сегмент. Речь идёт о предварительном шоу, которое проведёт Стефани Панизелло (Stephanie Panisello) — исполнительница роли Клэр Рэдфилд в ремейке Resident Evil 2.

Предварительное шоу Daedalic Entertainment продлится 15 минут и предложит мировую премьеру геймплея The Lord of the Rings: Gollum, а также трейлеры и «особые события по мотивам» других игр компании, включая Hidden Deep и Glitchpunk.

«С радостью мы подарим нашим поклонникам возможность взглянуть на игры, выходящие в 2021 году и позже, порадуем свежими новостями и сюрпризами», — пообещал гендиректор Daedalic Entertainment Карстен Фихтельманн (Carsten Fichtelmann).

Трансляция Future Games Show: Spring Showcase начнётся 26 марта. Помимо проектов Daedalic Entertainment, в презентации примет участие ещё более трёх десятков игр.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Поглощение врагов в серой пустыне: авторы Grime показали новую локациюПоглощение врагов в серой пустыне: авторы Grime показали новую локацию
Читеры в Call of Duty: Warzone теперь могут заканчивать матчи для всех, когда захотятЧитеры в Call of Duty: Warzone теперь могут заканчивать матчи для всех, когда захотят
Дополнение Director’s Cut к Borderlands 3 задержится до апреля из-за непогоды в ТехасеДополнение Director’s Cut к Borderlands 3 задержится до апреля из-за непогоды в Техасе
Самой продаваемой игрой февраля в США стала Super Mario 3D World + Bowser's FuryСамой продаваемой игрой февраля в США стала Super Mario 3D World + Bowser's Fury
Видео: геймплей Rust на Xbox One X и PlayStation 4 ProВидео: геймплей Rust на Xbox One X и PlayStation 4 Pro
Блок рекламы


Похожие новости
Неплохая стратегия с множеством проблем: появились первые оценки Stronghold: WarlordsНеплохая стратегия с множеством проблем: появились первые оценки Stronghold: Warlords
В Mount & Blade II: Bannerlord появятся режим дуэлей и обновлённая механика полевых сраженийВ Mount & Blade II: Bannerlord появятся режим дуэлей и обновлённая механика полевых сражений
Слухи: новую Silent Hill разрабатывает известная японская студия, а анонс состоится летомСлухи: новую Silent Hill разрабатывает известная японская студия, а анонс состоится летом
В Epic Games Store началась раздача RAGE 2 и Absolute Drift, на очереди – Sunless SeaВ Epic Games Store началась раздача RAGE 2 и Absolute Drift, на очереди – Sunless Sea
Futuremark представила тест технологии сетчатых шейдеров 3DMark Mesh ShaderFuturemark представила тест технологии сетчатых шейдеров 3DMark Mesh Shader
Ubisoft планирует выпускать больше условно-бесплатных игр, но и про ААА-проекты не забудетUbisoft планирует выпускать больше условно-бесплатных игр, но и про ААА-проекты не забудет
Bloober Team сейчас не планирует выпускать дополнения к The Medium, но может передуматьBloober Team сейчас не планирует выпускать дополнения к The Medium, но может передумать
Epic Games Store подвёл итоги 2020 года: рост по всем фронтам и большие планы на будущееEpic Games Store подвёл итоги 2020 года: рост по всем фронтам и большие планы на будущее
Riot Games и Red Bull проведут студенческий турнир по Valorant с призом €20 тыс. за первое местоRiot Games и Red Bull проведут студенческий турнир по Valorant с призом €20 тыс. за первое место
Games with Gold в феврале: Gears 5, Resident Evil, Indiana Jones и другиеGames with Gold в феврале: Gears 5, Resident Evil, Indiana Jones и другие
Последние новости
Подгружаем последние новости