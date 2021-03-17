В рамках ближайшего выпуска Future Games Show состоится премьера геймплея The Lord of the Rings: Gollum

Портал GamesRadar, выступающий организатором онлайн-трансляции Future Games Show: Spring Showcase, объявил, что в рамках предстоящего мероприятия найдётся место издательству и разработчику Daedalic Entertainment.

У Daedalic Entertainment на Future Games Show будет собственный сегмент. Речь идёт о предварительном шоу, которое проведёт Стефани Панизелло (Stephanie Panisello) — исполнительница роли Клэр Рэдфилд в ремейке Resident Evil 2.

Предварительное шоу Daedalic Entertainment продлится 15 минут и предложит мировую премьеру геймплея The Lord of the Rings: Gollum, а также трейлеры и «особые события по мотивам» других игр компании, включая Hidden Deep и Glitchpunk.

«С радостью мы подарим нашим поклонникам возможность взглянуть на игры, выходящие в 2021 году и позже, порадуем свежими новостями и сюрпризами», — пообещал гендиректор Daedalic Entertainment Карстен Фихтельманн (Carsten Fichtelmann).

Трансляция Future Games Show: Spring Showcase начнётся 26 марта. Помимо проектов Daedalic Entertainment, в презентации примет участие ещё более трёх десятков игр.



