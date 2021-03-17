Sucker Punch: при разработке Ghost of Tsushima сложнее всего было создать боевую систему

Sucker Punch: при разработке Ghost of Tsushima сложнее всего было создать боевую систему

В рамках мероприятия GDC Showcase выступил соучредитель студии Sucker Punch Productions Брайан Флеминг (Brian Fleming). Руководителя спросили, какой именно аспект Ghost of Tsushima было наиболее сложно реализовать — глава без промедлений заявил, что это сражения.

Как передаёт портал IGN, комментарий Брайана Флеминг гласит: «Ответить будет просто, ведь ответ — битвы. Боевая система была тем, над чем работала [целая] команда — горстка программистов, дизайнеров и аниматоров. Они работали без перерыва в течение шести лет и создали несколько версий боевой системы, подходя к проблеме с разных сторон».

«Боевая система вместе с несколькими другими элементами… они составляют костяк всего, — продолжил Брайан Флеминг. — Они должны [хорошо] работать в любой ситуации, они должны работать при любом освещении, они должны работать в любой местности, они должны работать в любых странных игровых условиях — сражение [ведь] может начаться когда угодно».

Sucker Punch: при разработке Ghost of Tsushima сложнее всего было создать боевую систему

Подытоживая, Брайан Флеминг сказал, что Sucker Punch Productions достигла хороших результатов в реализации боевой системы. Однако путь к этому был долгим и тяжёлым.

Напомним: Ghost of Tsushima вышла 17 июля 2020 года эксклюзивно на PS4. На Metacritic игра получила 83 балла после 122 рецензий. Пользователи поставили 9,2 балла из 10, проголосовало 18810 человек.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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