Sucker Punch: при разработке Ghost of Tsushima сложнее всего было создать боевую систему

В рамках мероприятия GDC Showcase выступил соучредитель студии Sucker Punch Productions Брайан Флеминг (Brian Fleming). Руководителя спросили, какой именно аспект Ghost of Tsushima было наиболее сложно реализовать — глава без промедлений заявил, что это сражения.

Как передаёт портал IGN, комментарий Брайана Флеминг гласит: «Ответить будет просто, ведь ответ — битвы. Боевая система была тем, над чем работала [целая] команда — горстка программистов, дизайнеров и аниматоров. Они работали без перерыва в течение шести лет и создали несколько версий боевой системы, подходя к проблеме с разных сторон».

«Боевая система вместе с несколькими другими элементами… они составляют костяк всего, — продолжил Брайан Флеминг. — Они должны [хорошо] работать в любой ситуации, они должны работать при любом освещении, они должны работать в любой местности, они должны работать в любых странных игровых условиях — сражение [ведь] может начаться когда угодно».

Подытоживая, Брайан Флеминг сказал, что Sucker Punch Productions достигла хороших результатов в реализации боевой системы. Однако путь к этому был долгим и тяжёлым.

Напомним: Ghost of Tsushima вышла 17 июля 2020 года эксклюзивно на PS4. На Metacritic игра получила 83 балла после 122 рецензий. Пользователи поставили 9,2 балла из 10, проголосовало 18810 человек.



