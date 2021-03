ПК-версия El Shaddai: Ascension of the Metatron получила сроки выхода и ряд скриншотов

El Shaddai: Ascension of the Metatron дебютировала в сентябре 2011 года (европейский релиз) на PlayStation 3 и Xbox 360. На Metacritic у проекта от 75 до 78 % из 100 в зависимости от целевой платформы.

El Shaddai: Ascension of the Metatron вдохновлена «Эфиопской книгой Еноха» — одним из наиболее значимых апокрифов Ветхого Завета. По сюжету главный герой ищет семерых падших ангелов, чтобы предотвратить угрожающий человечеству великий потоп.

В El Shaddai: Ascension of the Metatron, по словам создателей, сочетаются «элементы многих жанров», а сама игра предлагает «богатую и продуманную историю», «роскошную графику в аниме-стиле» и интуитивную боевую систему.

Новые скриншоты ПК-версии El Shaddai: Ascension of the Metatron

Также разработчики представили ряд скриншотов PC-версии El Shaddai: Ascension of the Metatron. Чересчур высоким качеством изображения не отличаются — ни одно из них не дотягивает даже до 1080p.

Как стало известно, El Shaddai: Ascension of the Metatron поступит в продажу для ПК (Steam) примерно в середине апреля текущего года. Страницы в цифровом магазине Valve у проекта пока нет.

О том, что El Shaddai: Ascension of the Metatron рано или поздно доберётся до PC, в декабре 2020 года объявил режиссёр игры Саваки Такеясу (Sawaki Takeyasu). В феврале 2021-го разработчик уточнил, что релиз состоится в Steam.

Портал Gematsu сообщил, что разработчики из студии Crim уточнили сроки выхода ПК-версии своего экшена El Shaddai: Ascension of the Metatron и поделились новыми скриншотами проекта.