«Возможная» только на Stadia королевская битва Super Bomberman R Online выйдет на ПК и консолях в этом году

Издательство Konami объявило, что королевская битва Super Bomberman R Online выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Ранее игра считалась эксклюзивом облачного сервиса Google Stadia.

Super Bomberman R Online представляет собой онлайн-игру, где пользователи соревнуются в матчах с участием 64 человек, в которых побеждает последний выживший Бомбермен. Проект представляет собой многопользовательскую версию Super Bomberman R, которая вышла на Nintendo Switch в 2017 году, а потом появилась и на других платформах.

Stadia-версия Super Bomberman R Online стала условно-бесплатной в декабре. Предполагается, что игра сохранит модель распространения на новых платформах. Также было подтверждено, что проект получит кроссплатформенный мультиплеер.

Интересно, что бывший старший редактор издания Game Informer Имран Хан (Imran Khan) рассказал в Twitter , как представитель Google Stadia заявил, что игра возможна только на Stadia и «никогда, на фундаментальном уровне, не может выйти где-то ещё».



