В Rainbow Six Siege начался сезон Crimson Heist с новым оперативником и переработанной картой «Граница»

Издательство Ubisoft и студия Ubisoft Montreal объявили о старте нового сезона сетевого шутера Tom Clancy’s Rainbow Six Siege под названием Crimson Heist и представили свежий трейлер.

В первом сезоне шестого года Tom Clancy’s Rainbow Six Siege появился новый оперативник под псевдонимом Flores. Он владеет дистанционно управляемым самоходным взрывным устройством, которое по истечении таймера мощно детонирует. Также персонажу доступны штурмовая (AR33) и снайперская (SR-25) винтовки.

Кроме того, подверглась переработке карта «Граница». Между восточной лестницей и комнатой отдыха появился балкон, а санузел был расширен и соединён с зоной касс. Также Ubisoft уменьшила число разрушаемых стен, перекрыла некоторые проходы и добавила внешнюю лестницу.

С 18 по 24 марта (в Steam с 18 по 21 марта) пройдут бесплатные дни в Tom Clancy’s Rainbow Six Siege на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. В ходе акции на игру будет действовать скидка до 70 % в зависимости от платформы.



