Поглощение врагов в серой пустыне: авторы Grime показали новую локацию

Поглощение врагов в серой пустыне: авторы Grime показали новую локацию

Издательство Akupara Games и студия Clover Bite опубликовали запись игрового процесса двухмерного приключенческого экшена с элементами ролевой игры Grime. В ролике продемонстрировали область под названием «Бесформенная пустыня».

Метроидвания Grime пытается быть похожей на серию Dark Souls, но со своими особенностями и самобытным визуальным стилем. Вам предстоит сокрушать своих врагов живым оружием, которое изменяет форму и приобретает новые возможности, а затем поглощать останки недругов с помощью чёрной дыры.

Действие Grime разворачивается в неизвестном сюрреалистичном мире. Вам предстоит побывать в нескольких его краях, встретиться с обитателями и понять источник их безумия. Чтобы пережить те ужасы, с которыми вы неминуемо столкнётесь, вам нужно поглощать врагов ради улучшения своих навыков и обретения их силы.

Grime выйдет на ПК и «других платформах» в этом году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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