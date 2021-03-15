Свыше 3 млн человек уже собрали на Star Citizen более $351 млн

10 октября 2012 года Крис Робертс (Chris Roberts) анонсировал космический симулятор Star Citizen. Спустя несколько дней он начал сбор средств на игру. И вот, по данным Cloud Imperium Games, на сегодняшний день проект уже привлёк более $351 млн. $5 млн из этой суммы удалось собрать в минувшем феврале.

В ноябре 2020 года Star Citizen привлёк $16,9 млн — месяц стал одним из самых доходных для разработчиков. Это произошло благодаря ежегодной Международной аэрокосмической выставке, в рамках которой игра и её полный набор из 100 кораблей были предоставлены бесплатно новым пользователям. В ноябре 2019 года тоже был рост сборов Star Citizen — тогда он составил $9 млн, благодаря чему общая сумма собранных средств пересекла отметку в $250 млн. В июне 2020 года сборы достигли $300 млн.

Примечательно, что Cloud Imperium Games описывает значительную часть своего дохода как «краудфандинг», несмотря на то, что он в основном поступает от продажи стартовых пакетов и внутриигровых предметов. Однако, несмотря на то, что скоро Star Citizen отметит 10 лет в разработке, игра ещё не имеет даты полного релиза.

Одиночное сюжетное ответвление Squadron 42 тоже не имеет даты выхода, что, впрочем, не мешает Roberts Space Industries продавать его за $45.



