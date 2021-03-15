Утечка: сборник Ninja Gaiden: Master Collection на Xbox One X предложит 4K и более 60 кадров/с

Утечка: сборник Ninja Gaiden: Master Collection на Xbox One X предложит 4K и более 60 кадров/с

Как указано в Microsoft Store, предстоящий сборник Ninja Gaiden: Master Collection, в который входят Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 и Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, будет воспроизводиться на Xbox One X в разрешении 4K при «60+» кадрах в секунду.

Сборник Ninja Gaiden: Master Collection был анонсирован для Nintendo Switch на февральской презентации Nintendo Direct. Вскоре после этого был подтверждён выход трилогии на ПК, PlayStation 4 и Xbox One — владельцы Xbox Series X и S и PlayStation 5 смогут поиграть в неё по обратной совместимости.

Утечка: сборник Ninja Gaiden: Master Collection на Xbox One X предложит 4K и более 60 кадров/с

На странице сборника в Microsoft Store было сказано, что Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 и Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge будут работать в 4K при частоте от 60 кадров в секунду на Xbox One X (и Xbox Series X и S). Вероятно, то же самое касается PlayStation 4 Pro (и PlayStation 5). Кроме того, стало известно, что достижения у каждой игры в наборе будут отдельные. Сейчас страница сборника уже недоступна.

«Я надеюсь, что скоро наступит день, когда я смогу представить информацию о следующей игре серии, которую я хочу разработать, но до тех пор, пожалуйста, играйте за Рю Хаябусу в Ninja Gaiden: Master Collection», — сказал глава Team Ninja Фумихико Ясуда (Fumihiko Yasuda) в ходе анонса сборника.

Утечка: сборник Ninja Gaiden: Master Collection на Xbox One X предложит 4K и более 60 кадров/с

Ninja Gaiden: Master Collection выйдет 10 июня 2021 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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