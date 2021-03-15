Netflix рассказала о сюжете предстоящего сериала Resident Evil: Infinite Darkness

Кинокомпания Netflix опубликовала описание сюжета предстоящего CGI-сериала Resident Evil: Infinite Darkness. Кроме того, стало известно, кто озвучит главные роли в картине.

CGI-сериал Resident Evil: Infinite Darkness был анонсирован осенью 2020 года. Согласно Netflix, озвучивать Леона Кеннеди и Клэр Редфилд вернутся актёры ремейка Resident Evil 2: Ник Апостолидес (Nick Apostolides) и Стефани Паниселло (Stephanie Panisello) соответственно.

Помимо этого, Netflix представила информацию о сюжете предстоящей ленты. Resident Evil: Infinite Darkness не будет повторять историю какой-либо игры серии Resident Evil, а расскажет о вспышке вируса в Белом доме.

Как гласит сюжет, в 2006 году в сети Белого дома были обнаружены следы неправомерного доступа к секретным президентским файлам. Федерального агента Леона С. Кеннеди пригласили для расследования этого инцидента, но там он сталкивается с ордой зомби.

Тем временем сотрудница TerraSave Клэр Редфилд находится в некой стране с целью оказания помощи беженцам; там в руки Клэр попадает загадочный рисунок, нарисованный мальчиком. Обеспокоенная тем, что на нём изображена жертва вирусной инфекции, героиня начинает собственное расследование. Со временем эти две вспышки зомби в удалённых друг от друга странах приведут к событиям, «которые потрясут нацию до глубины души».

Также этим летом выйдет другая экранизация Resident Evil от Netflix (уже с живыми актёрами), в которой пойдёт речь о детях Вескера. А кинокомпания Constantin Film готовит перезапуск франшизы, премьера которого намечена на лето.



