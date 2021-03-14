Techland: Dying Light 2 «далека от производственного ада», но анонсировать игру надо было позже

Techland: Dying Light 2 «далека от производственного ада», но анонсировать игру надо было позже

Студия Techland через несколько дней собирается поделиться новостями о ролевом экшене Dying Light 2, который, как считают многие, находится в так называемом производственном аду. Однако, как заявили разработчики в Twitter, это на самом деле не так.

Dying Light 2 была анонсирована на E3 2018 и встречена поклонниками первой части, жанра ролевых игр и работ сценариста Криса Авеллона (Chris Avellone) с большой радостью. Однако с тех пор проект преследовали неприятности: Криса Авеллона уволили, в студии большие проблемы с руководством, саму игру уже давно не показывали, а дату выхода несколько раз переносили.

Отвечая на комментарий в Twitter, Techland признала, что анонсировала игру раньше, чем следовало. При этом сотрудник студии заверил, что проект всё ещё находится в разработке, а ситуация далека от производственного ада.

Techland: Dying Light 2 «далека от производственного ада», но анонсировать игру надо было позже

Dying Light 2 заявлена для ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X и S.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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