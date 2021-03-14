Fallout 4 и ещё четыре игры Bethesda получат удвоение FPS на Xbox Series X и S

Fallout 4 и ещё четыре игры Bethesda получат удвоение FPS на Xbox Series X и S

Ещё 5 игр, выпущенных ранее издательством Bethesda Softworks для Xbox One, пополнили перечень проектов, поддерживающих технологию FPS Boost на консолях Microsoft нового поколения — это Fallout 4, Fallout 76, Prey, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition и Dishonored: Definitive Edition.

В феврале Microsoft анонсировала обновление для консолей Xbox Series X и S, которое принесёт новую функцию FPS Boost, призванную обеспечить более высокую частоту кадров в играх, работающих в режиме обратной совместимости — без вмешательства со стороны разработчиков. Первоначально только 5 игр получили поддержку этой возможности, но Microsoft пообещала поэтапное увеличение их количества.

Хотя технология призвана стать универсальной, но она свежая и наверняка требует доработок и оптимизаций для широкой поддержки игр. Очевидно, поэтому необходимо проведение всестороннего тестирования для каждого отдельного издания.

О сертификации указанных пяти проектов под FPS Boost было сообщено в последнем выпуске официального подкаста Xbox с ведущим Ларри Грибом (Larry Hryb), известным в Xbox Live как Major Nelson, и гостем — старшим менеджером по коммуникациям Xbox Джеффом Рубинштейном (Jeff Rubenstein). Все 5 игр были на днях включены в подписку Game Pass для Xbox и ПК: 9 марта завершилась сделка Microsoft по приобретению ZeniMax Media и её издателей видеоигр за $7,5 млрд, после чего было объявлено о добавлении 20 культовых проектов Bethesda в подписочную службу Xbox.

Fallout 4 и ещё четыре игры Bethesda получат удвоение FPS на Xbox Series X и S

Как показывает практическое знакомство с технологией, она приносит повышение кадровой частоты вдвое, с 30 до 60 кадров/с, а в отдельных случаях — вчетверо. На днях Microsoft сообщила, что функцию FPS Boost можно будет активировать в поддерживаемых играх уже 16 марта после выхода ожидаемого крупного обновления Xbox Accessories, которое добавит эквалайзер, управление Auto HDR, FPS Boost и другие улучшения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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