Читеры в Call of Duty: Warzone теперь могут заканчивать матчи для всех, когда захотят

Читеры в Call of Duty: Warzone теперь могут заканчивать матчи для всех, когда захотят

В сетевом шутере Call of Duty: Warzone читеры продолжают усложнять жизнь честным игрокам. Компания Activision Blizzard и студия Raven Software продолжают бороться с нечистыми на руку пользователями и обманным программным обеспечением, но даже многочисленные волны банов не помогают справиться с этой проблемой в ПК-версии проекта.

Несмотря на то, что античит постоянно совершенствуется, был обнаружен новый взлом игры, который позволяет злоумышленникам завершить матч в Warzone в любой момент. Первым это заметил стример Twitch BisaG10. Матч закончился, когда осталось 18 игроков. Более того, битва завершилась повтором убийства, чего не происходит в конце матчей в Call of Duty: Warzone.

Читеры в Call of Duty: Warzone теперь могут заканчивать матчи для всех, когда захотят

Другой пример взлома сервера привёл пользователь Twitter @itfcluke. В его случае матч закончился, когда в живых оставалось ещё 64 игрока. Примечательно, что в обоих примерах в конце раунда пользователь отображается как победитель.

Читеры в Call of Duty: Warzone теперь могут заканчивать матчи для всех, когда захотят

Call of Duty: Warzone доступна на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, Series S и PlayStation 5.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ритм-игра A Musical Story позволит прочувствовать музыку без текста и диалоговРитм-игра A Musical Story позволит прочувствовать музыку без текста и диалогов
Онлайн-режим Watch Dogs: Legion выйдет на ПК позже из-за серьёзного багаОнлайн-режим Watch Dogs: Legion выйдет на ПК позже из-за серьёзного бага
Microsoft покупает производителя игр ZeniMax за $7,5 миллиардаMicrosoft покупает производителя игр ZeniMax за $7,5 миллиарда
Самой продаваемой игрой февраля в США стала Super Mario 3D World + Bowser\'s FuryСамой продаваемой игрой февраля в США стала Super Mario 3D World + Bowser\'s Fury
Крупнейшая игровая платформа Roblox выходит на IPO. Компания оценена почти в $30 млрдКрупнейшая игровая платформа Roblox выходит на IPO. Компания оценена почти в $30 млрд
Блок рекламы


Похожие новости
FPS Boost на Xbox Series X и S сможет работать не во всех старых играхFPS Boost на Xbox Series X и S сможет работать не во всех старых играх
Теперь и поиграть можно: моддеры исправили баг, на протяжении почти 8 лет приводивший к вылету The Last of UsТеперь и поиграть можно: моддеры исправили баг, на протяжении почти 8 лет приводивший к вылету The Last of Us
Call of Duty уже 12-й год подряд становится самой продаваемой франшизой в СШАCall of Duty уже 12-й год подряд становится самой продаваемой франшизой в США
Японцы выбирают Nintendo Switch: в 2020 году её продажи составили 87 % от всех консолей в странеЯпонцы выбирают Nintendo Switch: в 2020 году её продажи составили 87 % от всех консолей в стране
Служба облачных игр Amazon Luna теперь доступна на AndroidСлужба облачных игр Amazon Luna теперь доступна на Android
Жертва собственных амбиций: Cyberpunk 2077 покорила далеко не всех критиковЖертва собственных амбиций: Cyberpunk 2077 покорила далеко не всех критиков
Хит не для всех: продажи внедорожного симулятора SnowRunner достигли 1,5 млн копийХит не для всех: продажи внедорожного симулятора SnowRunner достигли 1,5 млн копий
Видео: красочный остров, загадки и атмосфера приключения во вступлении Call of the SeaВидео: красочный остров, загадки и атмосфера приключения во вступлении Call of the Sea
Дорога в небытие: нуарный детектив Night Call всё-таки не доберётся до PS4Дорога в небытие: нуарный детектив Night Call всё-таки не доберётся до PS4
Режим Zombies Onslaught в Call of Duty: Black Ops Cold War будет эксклюзивом PlayStation на годРежим Zombies Onslaught в Call of Duty: Black Ops Cold War будет эксклюзивом PlayStation на год
Последние новости
Подгружаем последние новости