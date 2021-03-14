Читеры в Call of Duty: Warzone теперь могут заканчивать матчи для всех, когда захотят

В сетевом шутере Call of Duty: Warzone читеры продолжают усложнять жизнь честным игрокам. Компания Activision Blizzard и студия Raven Software продолжают бороться с нечистыми на руку пользователями и обманным программным обеспечением, но даже многочисленные волны банов не помогают справиться с этой проблемой в ПК-версии проекта.

Несмотря на то, что античит постоянно совершенствуется, был обнаружен новый взлом игры, который позволяет злоумышленникам завершить матч в Warzone в любой момент. Первым это заметил стример Twitch BisaG10. Матч закончился, когда осталось 18 игроков. Более того, битва завершилась повтором убийства, чего не происходит в конце матчей в Call of Duty: Warzone.

Другой пример взлома сервера привёл пользователь Twitter @itfcluke. В его случае матч закончился, когда в живых оставалось ещё 64 игрока. Примечательно, что в обоих примерах в конце раунда пользователь отображается как победитель.

Call of Duty: Warzone доступна на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, Series S и PlayStation 5.



