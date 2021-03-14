Видео: геймплей Rust на Xbox One X и PlayStation 4 Pro

Недавно стало известно, что онлайновый экшен Rust с элементами выживания выйдет на PlayStation 4 и Xbox One этой весной. Теперь компания Double Eleven, ответственная за консольную версию игры, показала кадры геймплея с PlayStation 4 Pro и Xbox One X.

В роликах демонстрируются различные ситуации, которые могут произойти в Rust, в том числе перестрелки между группами, смерть и столкновения один на один. Кроме того, разработчики представили интерфейс основного игрового процесса и инвентаря.

В Rust выживание — это главное. Нужно всегда следить за жаждой, голодом и здоровьем, а также мастерить одежду и стараться защитить себя от опасностей: других пользователей, учёных, медведей, волков и окружающей среды. В игре нет правил и она не говорит вам, что нужно делать. Некоторые геймеры предпочитают PvP, набеги и грабежи. Другие же объединяются в группы, чтобы строить хижины и даже крепости, где можно создавать оружие, бомбы и ловушки для защиты.

На ПК Rust вышла в раннем доступе Steam в 2013 году, а в 2018-м состоялся релиз полной версии.



