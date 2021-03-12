Дополнение Director’s Cut к Borderlands 3 задержится до апреля из-за непогоды в Техасе

Издательство 2K и студия-разработчик Gearbox Software в официальном микроблоге Borderlands сообщили о вынужденном переносе дополнения Director’s Cut к шутеру Borderlands 3.

Напомним, до недавнего времени премьера Director’s Cut ожидалась 18 марта текущего года. Таким образом, аддон отложили всего за неделю до предполагаемого изначально релиза.

Как стало известно, отныне запуск Director’s Cut запланирован на 8 апреля текущего года. Расширение можно будет приобрести как отдельно, так и в составе второго сезонного абонемента на всех целевых платформах Borderlands 3.

Причиной задержки, как признались разработчики, стали жёсткие погодные условия (включая аномальные морозы), которые в феврале обрушились на штат Техас, где расположен офис Gearbox Software.

«К счастью, члены нашей команды и их семей здоровы и в безопасности. Но работа над Director’s Cut была неизбежно нарушена, и мы решили сдвинуть дату выхода, чтобы обеспечить наилучший возможный опыт», — гласит заявление.

В состав Director’s Cut войдёт новый рейдовый босс (варкид Hemovorous the Invincible) и цепочка побочных заданий по расследованию ряда загадочных убийств с использованием специальной детективной механики.

Borderlands 3 доступна на PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Google Stadia. Владельцам игры на консолях прошлого поколения положен бесплатный апгрейд до версий для новых приставок.



