В Xbox Game Pass для ПК и Xbox войдут 20 игр Bethesda Softworks

Microsoft позавчера объявила о завершении сделки по приобретению ZeniMax Media, материнской компании Bethesda Softworks. А сегодня корпорация представила список игр издательства, которые войдут в каталог Xbox Game Pass для ПК и консолей Xbox уже завтра, 12 марта.

Подписчики Xbox Game Pass получат доступ к 20 играм Bethesda Softworks. Список включает проекты, ранее уже появлявшиеся в каталоге или пребывающие в нём сейчас (но только для консолей), а также совершенно новые. Примечательно, что часть игр получит поддержку функции FPS Boost на Xbox Series X и S, но об этом команда Xbox расскажет позже.

Следующие игры станут доступны в каталоге Xbox Game Pass:

Dishonored;

Dishonored 2;

DOOM;

DOOM II;

DOOM 64;

DOOM 3;

DOOM Eternal;

Fallout: New Vegas;

Fallout 4;

Fallout 76;

Prey;

RAGE 2;

The Elder Scrolls III: Morrowind;

The Elder Scrolls IV: Oblivion;

The Elder Scrolls V: Skyrim;

The Elder Scrolls Online;

The Evil Within;

Wolfenstein: The New Order;

Wolfenstein: The Old Blood;

Wolfenstein: Youngblood.

Как вы могли заметить, в перечень не входят Wolfenstein II: The New Colossus и The Evil Within 2. Вероятно, это связано с ранее заключёнными контрактами или стратегией Microsoft по постепенному добавлению контента в Xbox Game Pass.