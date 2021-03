Сюжетная завязка, дата выхода и другие подробности: состоялся полноценный анонс второго дополнения к The Outer Worlds

Как и предполагалось, за тизером от Private Division и Obsidian Entertainment последовал полноценный анонс Murder on Eridanos — второго сюжетного дополнения к сатирической ролевой игре The Outer Worlds.

Премьера Murder on Eridanos, в соответствии с недавним финансовым отчётом издательства Take-Two Interactive, состоится до наступления апреля текущего года, а именно — уже 17 марта.

В назначенный день аддон появится на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4 и Xbox One. Switch-версия в сегодняшнем объявлении не упоминалась, но ранее сообщалось, что до гибридной консоли Nintendo расширение доберётся в 2021 году.

По случаю анонса даты выхода Murder on Eridanos был представлен вступительный ролик дополнения. Никаких больше иллюстративных материалов разработчики решили не показывать.

В рамках Murder on Eridanos команде «Безнадёжного» предстоит расследовать убийство главной звезды летающих островов Эридана — Элен на Альционе, погибшей незадолго до старта продаж новой водки корпорации «Риццо».

Разработчики обещают уникальный мир для исследования, увеличение максимального уровня развития персонажа, дополнительные новые перки и изъяны, три научных вида оружия и выявляющий разночтения гаджет «Усилитель несостыковок».

The Outer Worlds доступна на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Murder on Eridanos является последним запланированным дополнением к игре.