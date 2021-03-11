Игровая платформа Roblox вышла на биржу с оценкой в $41,9 миллиарда

Американская игровая платформа Roblox начала торговаться на бирже. Цена ее акций составила $64,50 за штуку, что на 43% больше запланированной цены в $45, пишет The New York Times.

Фото: 1informer.com

Что известно о выходе на биржу

Компания вышла на биржу через прямой листинг, а не IPO. Оценка Roblox составила $41,9 млрд, что в 10 раз больше, чем год назад, когда компанию оценивали в $4 млрд. А в июле 2019 года инвесторы оценивали компанию в $2,5 млрд.

Что известно о компании

Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, которая позволяет пользователям создавать свои собственные и играть в созданные другими пользователями игры. Платформа содержит созданные пользователем игры и виртуальные миры, охватывающие широкий спектр жанров — от традиционных гонок и ролевых игр до симуляторов и полос препятствий.

Roblox продает виртуальную валюту под названием Robux, которую пользователи тратят на игры и цифровые объекты вроде аватаров и игровых предметов. Создатели получают процент с Robux, потраченных в их игровых мирах: $0,35 на каждые 100 Robux.

По состоянию на январь 2021 года у Roblox более 199 млн активных пользователей в месяц, причем в него играют более половины всех детей в возрасте до 16 лет в США .

В общей сложности в 2020 году 1,25 млн пользователей Roblox заработали $216 млн. Выручка самого Roblox за тот же период составила около $924 млн, что почти в два раза превышает выручку компании за 2019 год.

Интерес к играм

Выход на фондовый рынок Roblox происходит на фоне объявления о крупной сделке в игровой индустрии. Как сообщал «Минфин», компания Microsoft покупает производителя игр ZeniMax за $7,5 миллиарда.

После этой сделки Microsoft получит права на такие игры, как Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein и другие.