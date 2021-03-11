Авторы Valheim задумались над тем, чтобы разрешить игрокам телепортировать руду, и пообещали следить за мнением сообщества

Студия Iron Gate размышляет над тем, чтобы разрешить проносить руду через порталы в симуляторе выживания Valheim, потому что об этом часто просят геймеры. Но дело в том, что существуют игроки и с диаметрально противоположным мнением. Чтобы решить этот вопрос, разработчик прислушивается к обеим сторонам.

Игроки могут строить порталы, чтобы перемещаться через них по карте. Но они становятся непригодными для использования, когда ваш персонаж несёт руду — сейчас транспортировка минерала возможна лишь традиционными способами, но они опасны и требуют много времени.

Общаясь с PCGamesN, генеральный директор Iron Gate Studio Ричард Свенссон (Richard Svensson) сказал, что в процессе разработки этот аспект менялся несколько раз, и в итоге было принято решение запретить телепортацию руды. Однако теперь студия следит за отзывами сообщества, чтобы быть в курсе мнений.

И судя по отзывам сообщества, игроки Valheim разошлись во мнении. На Reddit пользователь IamABigDreamer попросил Iron Gate Studio не снимать ограничение: «Эти ограничения подталкивают игроков к строительству новых баз, поиску возможности срезать путь, разумному выбору маршрута на равнинах или в океане. Во всех других ситуациях вы можете просто телепортироваться. Отправляйтесь в плавание с полным грузом железа, приводите своих друзей, рассказывайте о своих эмоциях во время плавания и помните, что путешествие викинга никогда не заканчивается».

Пост набрал 11,5 тыс. единиц рейтинга и 2,2 тыс. комментариев. Многие пользователи согласны с IamABigDreamer, другие же выступают за экономию времени и удобство или другие альтернативы.

Valheim вышла в раннем доступе Steam.



