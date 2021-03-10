Пустоши хаоса откроются для игроков Warhammer: Vermintide 2 уже в апреле

Пустоши хаоса откроются для игроков Warhammer: Vermintide 2 уже в апреле

Кооперативному экшену Warhammer: Vermintide 2 уже исполнилось три года. В честь этого события Fatshark объявила о том, что дополнение Chaos Wastes к игре выйдет в апреле. К сожалению, подробностей о расширении пока мало.

Ещё в 2020 году Fatshark обещала, что в Warhammer: Vermintide 2 появятся Пустоши хаоса. В интервью PC Gamer гейм-директор Мартен Стормдаль (Marten Stormdal) рассказал, что действие следующего дополнения к игре будет разворачиваться в Пустошах хаоса: «В Пустошах иногда происходят очень странные вещи, потому что там очень сильны ветры магии. Они находятся недалеко от портала в Царство хаоса, где живут демоны».

Согласно мифологии Warhammer, в Пустошах люди живут суровой примитивной жизнью и подвержены власти Хаоса, из-за чего часто выглядят как мутанты. Если разработчики Warhammer: Vermintide 2 охватят всю территорию этой области, то в Северных пустошах игроки увидят кровожадные племена и межпространственные Врата древних, а в Южных — зверолюдов.

Warhammer: Vermintide 2 вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Microsoft покупает производителя игр ZeniMax за $7,5 миллиардаMicrosoft покупает производителя игр ZeniMax за $7,5 миллиарда
Видео: 7 минут атмосферного платформера Hoa в стиле мультфильмов студии GhibliВидео: 7 минут атмосферного платформера Hoa в стиле мультфильмов студии Ghibli
«Сгинь, чудовище!»: главным героем Hades мог стать её самый раздражающий босс«Сгинь, чудовище!»: главным героем Hades мог стать её самый раздражающий босс
Нил Дракманн объяснил использование клюшки для гольфа в одной из ключевых сцен The Last of Us Part IIНил Дракманн объяснил использование клюшки для гольфа в одной из ключевых сцен The Last of Us Part II
Онлайн-режим Watch Dogs: Legion выйдет на ПК позже из-за серьёзного багаОнлайн-режим Watch Dogs: Legion выйдет на ПК позже из-за серьёзного бага
Блок рекламы


Похожие новости
Разрушитель миров: в Valheim обнаружили баг, который обнуляет прогресс игроковРазрушитель миров: в Valheim обнаружили баг, который обнуляет прогресс игроков
Creative Assembly официально анонсировала Total War: Warhammer III — предзаказы уже стартовалиCreative Assembly официально анонсировала Total War: Warhammer III — предзаказы уже стартовали
Будоражившие воображение игроков металлические звуки из ремейка Demon’s Souls оказались обычным багомБудоражившие воображение игроков металлические звуки из ремейка Demon’s Souls оказались обычным багом
Marvel\'s Avengers потеряла 96 % игроков в Steam спустя два месяца после релизаMarvel\'s Avengers потеряла 96 % игроков в Steam спустя два месяца после релиза
Разработчики убрали защиту DRM из Raji: An Ancient Epic после жалоб игроковРазработчики убрали защиту DRM из Raji: An Ancient Epic после жалоб игроков
«Какого чёрта, ребята»: авторы Baldur's Gate 3 показали усреднённого персонажа игроков«Какого чёрта, ребята»: авторы Baldur's Gate 3 показали усреднённого персонажа игроков
Cyberpunk 2077 будет короче The Witcher 3 из-за жалоб игроковCyberpunk 2077 будет короче The Witcher 3 из-за жалоб игроков
146 тыс. одновременных игроков и 1,5 млн за 24 часа: нелепая состязательная аркада Fall Guys добилась первых успехов146 тыс. одновременных игроков и 1,5 млн за 24 часа: нелепая состязательная аркада Fall Guys добилась первых успехов
Немаленький успех: в выживалку Grounded сыграло более 1 миллиона игроков за первые два дняНемаленький успех: в выживалку Grounded сыграло более 1 миллиона игроков за первые два дня
В Dota 2 начали массово банить токсичных игроков: им отключают доступ на 19 лет
Последние новости
Подгружаем последние новости