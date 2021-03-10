Пустоши хаоса откроются для игроков Warhammer: Vermintide 2 уже в апреле

Кооперативному экшену Warhammer: Vermintide 2 уже исполнилось три года. В честь этого события Fatshark объявила о том, что дополнение Chaos Wastes к игре выйдет в апреле. К сожалению, подробностей о расширении пока мало.

Ещё в 2020 году Fatshark обещала, что в Warhammer: Vermintide 2 появятся Пустоши хаоса. В интервью PC Gamer гейм-директор Мартен Стормдаль (Marten Stormdal) рассказал, что действие следующего дополнения к игре будет разворачиваться в Пустошах хаоса: «В Пустошах иногда происходят очень странные вещи, потому что там очень сильны ветры магии. Они находятся недалеко от портала в Царство хаоса, где живут демоны».

Согласно мифологии Warhammer, в Пустошах люди живут суровой примитивной жизнью и подвержены власти Хаоса, из-за чего часто выглядят как мутанты. Если разработчики Warhammer: Vermintide 2 охватят всю территорию этой области, то в Северных пустошах игроки увидят кровожадные племена и межпространственные Врата древних, а в Южных — зверолюдов.

Warhammer: Vermintide 2 вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.



