Microsoft представила мартовское обновление Xbox: эквалайзер, управление Auto HDR и FPS Boost и другое

Microsoft представила мартовское обновление Xbox: эквалайзер, управление Auto HDR и FPS Boost и другое

Корпорация Microsoft объявила о скором выходе обновления программного обеспечения Xbox One, Xbox Series X и S. Также приложение Xbox Accessories получит апдейт на консолях и ПК (Windows 10) в честь старта продаж гарнитуры Xbox Wireless Headset.

Обновление Xbox Accessories выйдет 16 марта. Оно позволит настраивать эквалайзер, усиление басов, чувствительность автоматического отключения, отслеживание использования микрофона и яркость индикатора отключения микрофона. В первую очередь эти функции предназначены для гарнитуры Xbox Wireless Headset, которая поступит в продажу в тот же день — 16 марта.

В феврале Microsoft анонсировала возможность управления функциями Auto HDR и FPS Boost в поддерживаемых играх на Xbox Series X и S. В марте эти опции станут доступны всем пользователям.

Microsoft представила мартовское обновление Xbox: эквалайзер, управление Auto HDR и FPS Boost и другое

Кроме того, на консолях Xbox в настройках профиля можно будет управлять подписками и отслеживать всю важную информацию касательно них, включая дату последнего и следующего платежей, срок подписки и другие данные. В этом же меню станет возможным изменить привязанную платёжную карту и посмотреть доступные подписки.

Также будет изменена система установки игр на консолях Xbox после её покупки в Microsoft Store. Когда выйдет обновление, вам будет предложена опция «Выбрать устанавливаемые компоненты». Меню «Управления» покажет, какие части комплекта лучшим образом подойдут для вашей консоли.

Наконец, Microsoft объявила о предстоящем обновлении мобильного приложения Xbox. В этом месяце ограниченному числу тестировщиков станет доступен список достижений, а также меню с подробной информацией по ним и уведомления об открытии достижения. Затем это обновление выйдет для всех.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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