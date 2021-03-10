Крупнейшая игровая платформа Roblox выходит на IPO. Компания оценена почти в $30 млрд

10 марта компания Roblox проведет IPO. Игровая платформа решила выйти на фондовый рынок способом прямого листинга. Это означает, что процедура IPO не предусматривает продажи акций на премаркете для ограниченного круга инвесторов.

Крупнейшая игровая платформа Roblox выходит на IPO. Компания оценена почти в $30 млрд

Что известно о компании

Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, которая позволяет пользователям создавать свои собственные и играть в созданные другими пользователями игры. Платформа содержит созданные пользователем игры и виртуальные миры, охватывающие широкий спектр жанров — от традиционных гонок и ролевых игр до симуляторов и полос препятствий.

Roblox продает виртуальную валюту под названием Robux, которую пользователи тратят на игры и цифровые объекты вроде аватаров и игровых предметов. Создатели получают процент с Robux, потраченных в их игровых мирах: $0,35 на каждые 100 Robux.

По состоянию на январь 2021 года у Roblox более 199 млн активных пользователей в месяц, причем в него играют более половины всех детей в возрасте до 16 лет в США.

В общей сложности в 2020 году 1,25 млн пользователей Roblox заработали $216 млн. Выручка самого Roblox за тот же период составила около $924 млн, что почти в два раза превышает выручку компании за 2019 год.

Условия IPO

Ожидается, что компания разместит 198,9 млн акций. Стоимость одной акции в момент размещения оценена в $45. Таким образом, объем размещения оценен в $8,951 млрд.

Общая капитализация компании составляет $29,1 млрд. Еще осенью прошлого года капитализация Roblox по условиям привлечения средств инвесторов оценивалась в $4 млрд.

Интерес к играм

Выход на фондовый рынок Roblox происходит на фоне объявления о крупной сделке в игровой индустрии. Как сообщал «Минфин», компания Microsoft покупает производителя игр ZeniMax за $7,5 миллиарда.

После этой сделки Microsoft получит права на такие игры, как Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein и другие.

В Microsoft отмечают, что игры «являются крупнейшим и самым быстрорастущим видом развлечений в мире», а выручка отрасли прогнозируется выше $200 млрд в 2021 году.

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