Онлайн-режим Watch Dogs: Legion выйдет на ПК позже из-за серьёзного бага

Онлайн-режим Watch Dogs: Legion выйдет на ПК позже из-за серьёзного бага

Компания Ubisoft перенесла запуск онлайн-режима в Watch Dogs: Legion на ПК из-за некоего бага, который проявляет себя только на определённых ГП. Как следствие, консолей эта проблема не коснулась. Зато есть другие.

Как заявил разработчик, командой была выявлена проблема, которая может привести к нарушению воспроизведения Watch Dogs: Legion на определённых видеокартах. Ubisoft пытается исправить баг как можно скорее, но всё же приняла решение отложить запуск онлайн-режима.

Онлайн-режим Watch Dogs: Legion выйдет на ПК позже из-за серьёзного бага

Согласно заявлению, некоторые онлайн-режимы также будут отложены на консолях, но большинство из них всё ещё планируется запустить 9 марта. Так, тактические операции на Xbox, PlayStation и в Google Stadia решено включить только 23 марта, потому что сейчас Watch Dogs: Legion в них вылетает. А на PlayStation 4 и PlayStation 5 будет сперва ограниченно функционировать внутриигровой чат — его исправление тоже запланировано на 23 марта.

Watch Dogs: Legion вышла на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 и в Google Stadia.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Видео: 7 минут атмосферного платформера Hoa в стиле мультфильмов студии GhibliВидео: 7 минут атмосферного платформера Hoa в стиле мультфильмов студии Ghibli
Нил Дракманн объяснил использование клюшки для гольфа в одной из ключевых сцен The Last of Us Part IIНил Дракманн объяснил использование клюшки для гольфа в одной из ключевых сцен The Last of Us Part II
Take-Two: ремастер GTA V для консолей нового поколения не станет простым портомTake-Two: ремастер GTA V для консолей нового поколения не станет простым портом
Сюжетная карточная игра Signs of the Sojourner выйдет на консолях во второй половине мартаСюжетная карточная игра Signs of the Sojourner выйдет на консолях во второй половине марта
Remedy: Control — не «большой успех», но продажами студия не разочарованаRemedy: Control — не «большой успех», но продажами студия не разочарована
Блок рекламы


Похожие новости
Сюжетная карточная игра Signs of the Sojourner выйдет на консолях во второй половине мартаСюжетная карточная игра Signs of the Sojourner выйдет на консолях во второй половине марта
Кампания Бакалавра для ремейка «Мор. Утопия» не выйдет в 2021 году, но предложит «принципиально другую игру»Кампания Бакалавра для ремейка «Мор. Утопия» не выйдет в 2021 году, но предложит «принципиально другую игру»
Рельсовый шутер Panzer Dragoon II Zwei: Remake выйдет в этом годуРельсовый шутер Panzer Dragoon II Zwei: Remake выйдет в этом году
На ПК ближайшей весной выйдет Days Gone, а за ней — другие эксклюзивы PlayStationНа ПК ближайшей весной выйдет Days Gone, а за ней — другие эксклюзивы PlayStation
Blizzard представила свежий дизайн ряда героев Overwatch 2 и рассказала о новом персонажеBlizzard представила свежий дизайн ряда героев Overwatch 2 и рассказала о новом персонаже
Против Sony подали коллективный иск из-за дрейфа стиков в геймпадах PS5Против Sony подали коллективный иск из-за дрейфа стиков в геймпадах PS5
В GTA Online появился свой Джонни Сильверхенд — с багами и фирменными фразамиВ GTA Online появился свой Джонни Сильверхенд — с багами и фирменными фразами
В Overwatch началось событие в честь лунного Нового годаВ Overwatch началось событие в честь лунного Нового года
Steam снова в центре скандала: на Valve подали в суд из-за «злоупотребления рыночной властью»Steam снова в центре скандала: на Valve подали в суд из-за «злоупотребления рыночной властью»
Spacebase Startopia выйдет в конце марта на ПК и консолях двух поколенийSpacebase Startopia выйдет в конце марта на ПК и консолях двух поколений
Последние новости
Подгружаем последние новости