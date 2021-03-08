Онлайн-режим Watch Dogs: Legion выйдет на ПК позже из-за серьёзного бага

Компания Ubisoft перенесла запуск онлайн-режима в Watch Dogs: Legion на ПК из-за некоего бага, который проявляет себя только на определённых ГП. Как следствие, консолей эта проблема не коснулась. Зато есть другие.

Как заявил разработчик, командой была выявлена проблема, которая может привести к нарушению воспроизведения Watch Dogs: Legion на определённых видеокартах. Ubisoft пытается исправить баг как можно скорее, но всё же приняла решение отложить запуск онлайн-режима.

Согласно заявлению, некоторые онлайн-режимы также будут отложены на консолях, но большинство из них всё ещё планируется запустить 9 марта. Так, тактические операции на Xbox, PlayStation и в Google Stadia решено включить только 23 марта, потому что сейчас Watch Dogs: Legion в них вылетает. А на PlayStation 4 и PlayStation 5 будет сперва ограниченно функционировать внутриигровой чат — его исправление тоже запланировано на 23 марта.

Watch Dogs: Legion вышла на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 и в Google Stadia.



