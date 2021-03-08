«Сгинь, чудовище!»: главным героем Hades мог стать её самый раздражающий босс

«Сгинь, чудовище!»: главным героем Hades мог стать её самый раздражающий босс

Сооснователь студии Supergiant Games Амир Рао (Amir Rao) в общении с журналистами The Verge в Clubhouse рассказал об идеях, которые обсуждались на ранних этапах разработки Hades. Как оказалось, изначально разработчики хотели сделать протагонистом Тесея — заносчивого героя, который в итоге стал одним из боссов в игре.

Hades является одной из самых высоко оценённых игр прошлого года. По состоянию на середину сентября 2020 года продажи проекта на ПК и Nintendo Switch превысили 1 миллион копий. Главным героем игры является бессмертный принц подземного мира Загрей, сын Аида, который пытается вырваться из царства отца. Но так было не всегда. Судя по всему, ранее проект был задуман как пересказ мифа о Тесее и Минотавре, а игрокам предстояло вывести героя из лабиринта Миноса.

Но однажды креативный директор Hades Грег Касавин (Greg Kasavin) изменил сюжет игры. Он сделал главным героем Загрея, а Тесея — дерзким антагонистом, с которым ему придётся сражаться вновь и вновь. Разработчики опасались, что, если бы Тесей остался протагонистом, игра в конечном итоге не выделялась бы на фоне других.

Как рассказал Рао, идея Касавина не требовала масштабных изменений и команда приняла её «за день или два». С тех пор креативный директор начал изучать Загрея — сына бога мёртвых, — и всё встало на свои места: в игре укоренился «жизненный» семейный тон, а общая атмосфера стала более светлой.

В конце концов, Тесей был переписан из простого главного героя в грандиозного и высокомерного босса, которого можно увидеть в Hades сейчас. «Его грубая сторона — это то, что, как мне кажется, глубоко укоренилось в мифологии о нём, — сказал Касавин. — Почему бы и нет? В конце концов, Тесей высокомерен, целеустремлён и решителен, что делает его идеальным дополнением к нашему Загу».

«Сгинь, чудовище!»: главным героем Hades мог стать её самый раздражающий босс

Hades вышла только на ПК и Nintendo Switch.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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