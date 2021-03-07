Видео: 7 минут атмосферного платформера Hoa в стиле мультфильмов студии Ghibli

Компания PM Studios и студия Skrollcat выпустили 7-минутный трейлер игрового процесса предстоящего двухмерного приключенческого платформера Hoa, где главная героиня знакомится с обитателями леса и преодолевает различные препятствия.

Hoa — приключенческий платформер с вручную нарисованной графикой, которая, похожа, вдохновлена творениями студии Ghibli. Главной героиней игры является Хоа, которая путешествует по лесу и использует магию природы. В ролике она подружилась с жуками, которые позволяют ей добраться до различных мест, а также с кем-то вроде гусеницы, что позволило героине забраться ещё выше. Кроме того, был представлен один из врагов — некий робот, который мешает пройти и отталкивает Хоа.

Сооснователь и арт-директор студии Skrollcat Сон Тра (Son Tra) объяснила, что при разработке игры команда хотела использовать спокойный и ненасильственный подход к решению загадок, а потому Hoa обойдётся без жестокости. Упомянутого робота, к примеру, нужно просто перепрыгнуть.

Разработчики обещают захватывающий и эмоционально напряжённый сюжет, в котором раскроется сущность главной героини и мира. Саундтрек проекта также был записан вживую, чтобы соответствовать его настроению. Вам предстоит решать головоломки и столкнуться со многими волшебными существами по пути. Некоторые из них хотят дружить и расскажут небольшие истории.

Hoa выйдет в апреле 2021 года на ПК и Nintendo Switch.



