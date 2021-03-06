Сюжетная карточная игра Signs of the Sojourner выйдет на консолях во второй половине марта

Сюжетная карточная игра Signs of the Sojourner выйдет на консолях во второй половине марта

Издательство Digerati и студия Echodog Games выпустят сюжетную карточную игру Signs of the Sojourner на PlayStation 4 (17 марта), Nintendo Switch (18 марта) и Xbox One (19 марта). Все версии будут продаваться ограниченное время с 20-процентной скидкой, но на PS4 для неё потребуется PlayStation Plus.

Signs of the Sojourner вышла на ПК в мае 2020 года. Главным героем игры является колода, которая накапливает жизненный опыт и строит отношения с окружающими. По сюжету протагонист унаследовал магазин матери после её смерти и отправился на поиски новых товаров.

Вы будете путешествовать по суровому миру, пережившему изменение климата, и встречаться с персонажами, которые поведают жизнеутверждающие истории. С помощью разыгрываемых карт вы будете развиваться, разговаривать, заводить друзей и соперников. Примечательно, что в Signs of the Sojourner присутствует несколько концовок, на которые влияют ваши решения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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