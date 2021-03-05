Птицы не воруют суда: разработчики объяснили, почему некоторые игроки видели в Valheim летающие лодки

Птицы не воруют суда: разработчики объяснили, почему некоторые игроки видели в Valheim летающие лодки

Невероятно популярный симулятор выживания Valheim уже успел продаться тиражом более пяти миллионов копий. При этом игра находится в раннем доступе Steam и изобилует разнообразными ошибками. Об одной из них написала пользователь Twitter под псевдонимом GliitchWiitch. Она слышала от нескольких игроков, что птицы в Valheim воруют лодки. Однако на деле баг оказался более прозаичным. В комментарии изданию Polygon разработчики из Iron Gate объяснили, в чём суть ошибки.

Сообщение создателей гласит: «Что касается бага из публикации, которой вы поделились — он ненастоящий. Интересно посмотреть, сколько людей поддержало этот пост. Касательно ошибок… [В Valheim] был сбой, когда один объект получал данные другого, например, птица передавала свои данные лодке, и таким образом игрок мог увидеть летающее судно. Но да — никаких птиц, ворующих лодки, нет».

Птицы не воруют суда: разработчики объяснили, почему некоторые игроки видели в Valheim летающие лодки

Если говорить проще, то из-за сбоя судно превращалось в птицу, только без изменения модели. Именно поэтому оно поднималось в воздух и начинало летать.

Напомним: Valheim вышла 2 февраля 2020 года на ПК. В Steam игра получила 123 430 отзывов, 96 % из которых положительные.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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