Нил Дракманн объяснил использование клюшки для гольфа в одной из ключевых сцен The Last of Us Part II

Нил Дракманн объяснил использование клюшки для гольфа в одной из ключевых сцен The Last of Us Part II

Режиссёр The Last of Us Part II Нил Дракманн (Neil Druckmann) в интервью порталу The Washington Post объяснил выбор оружия в важной сюжетной сцене. Будьте внимательны, в тексте присутствуют серьёзные спойлеры.

Напомним, сюжет The Last of Us Part II начинается с того, что герои первой части — контрабандист Джоэл и его юная спутница Элли — останавливаются в Вайоминге и наслаждаются благами общины с другими выжившими.

Наметившаяся идиллия нарушается прибытием Эбби, нацеленной, как выясняется в первые часы игры, на убийство Джоэла. Своё намерение героиня исполняет подвернувшейся под руку клюшкой для гольфа.

Нил Дракманн объяснил использование клюшки для гольфа в одной из ключевых сцен The Last of Us Part II

Эпизод оказался в открытом доступе благодаря утечкам ещё весной 2020 года, почти за два месяца до релиза The Last of Us Part II, и мигом стал предметом бурных обсуждений неравнодушных к судьбе Джоэла фанатов.

Несмотря на ажиотаж вокруг сцены, причина выбора клюшки для гольфа в качестве орудия убийства оставалась в тайне: у Дракманна до недавнего времени даже никто не интересовался на этот счёт.

По словам Дракманна, на спортивном снаряде разработчик остановился из-за истории из своего юношества: в 16 лет гейм-дизайнер случайно получил по голове клюшкой. Происшествие «отпечаталось» на черепе и потребовало 30 швов.

«Мой друг увлекался [гольфом]. Пригласил меня на тренировочную площадку, чтобы обучить азам. Я стоял позади и схлопотал, когда он размахивался. Кровь была повсюду», — вспомнил Дракманн.

Нил Дракманн объяснил использование клюшки для гольфа в одной из ключевых сцен The Last of Us Part II

При этом на протяжении определённого периода разработки предполагалось, что для убийства Джоэла героиня будет использовать не клюшку, а нож, но от данного варианта пришлось отказаться.

«Долгое время Эбби пронзала спину Джоэла и затем парализовала его, проворачивая нож. Но [это оружие] больше ассоциировалось с Элли, и нам требовалось нечто иное», — поделился Дракманн.

Нил Дракманн объяснил использование клюшки для гольфа в одной из ключевых сцен The Last of Us Part II

The Last of Us Part II вышла в июне 2020 года эксклюзивно на PS4. Проект в итоге уступил первой части по среднему рейтингу на Metacritic, но стал рекордсменом по количеству наград «Игра года».

С продажами у The Last of Us Part II тоже всё хорошо: 4 млн копий за первые три дня после релиза, звание самого быстро продаваемого эксклюзива PS4 и шестое место по итогам 2020 года в американском регионе.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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