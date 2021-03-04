Кооперативный шутер After the Fall от создателей Arizona Sunshine появится и на PlayStation VR

Кооперативный шутер After the Fall от создателей Arizona Sunshine появится и на PlayStation VR

Студия Vertigo Games (Arizona Sunshine) объявила, что кооперативный VR-шутер от первого лица After the Fall выйдет на PlayStation VR с поддержкой межплатформенной сетевой игры. В честь этого разработчик опубликовал кинематографический трейлер проекта, посвящённый четырём героям.

Действие After the Fall разворачивается в альтернативном Лос-Анджелесе образца 80-х годов. Основными противниками являются мертвецы под названием Snowbreed — кровожадные монстры, которые передвигаются стаями. Они подвержены мутации, а потому их несколько видов.

В течение следующих двух недель Vertigo Games обещала опубликовать ролик игрового процесса After the Fall, посвящённый миру и союзникам под управлением искусственного интеллекта.

Кооперативный шутер After the Fall от создателей Arizona Sunshine появится и на PlayStation VR

After the Fall также выйдет этим летом на PC (Steam), Oculus и других пока неназванных гарнитурах виртуальной реальности.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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