Стремительный роглайк-платформер ScourgeBringer доберётся до PS4 и PS Vita к концу апреля

Издательство Dear Villagers на своём официальном сайте анонсировало дату выхода роглайк-платформера ScourgeBringer от французской независимой студии Flying Oak Games на консолях PlayStation.

Как стало известно, ScourgeBringer поступит в продажу 22 апреля текущего года для PlayStation 4 и PS Vita. На обеих платформах игра будет распространяться как в цифровом варианте, так и розничном.

PS4-версия на физическом носителе доступна для предзаказа на сайте Pix’n Love Publishing в двух изданиях: стандартном (€30) и коллекционном (€50). В состав последнего входит: 64-страничный артбук, саундтрек и четыре двусторонние литографии.

Что касается PS Vita, то за выпуск ScourgeBringer в рознице на этой портативной консоли отвечает Eastasiasoft. Игра появится для предзаказа на сайте Play-Asia в «ближайшем будущем».

События ScourgeBringer разворачиваются в постапокалиптическом мире, где загадочная сущность поставила под угрозу человечество. В роли воительницы Киры игрокам нужно докопаться до правды о своём прошлом и всех спасти.

Будучи роглайком, ScourgeBringer предлагает начинать прохождение заново после каждой смерти. Подобно The Binding of Isaac, типичный забег представляет собой процедурную комбинацию созданных заранее комнат с испытаниями.

ScourgeBringer дебютировала 6 февраля 2020-го в рамках программы раннего доступа Steam. Полноценный релиз одновременно с премьерой на Xbox One и Nintendo Switch состоялся 21 октября того же года.



