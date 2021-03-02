Утечка: в Сеть попал фрагмент следующего трейлера Elden Ring, но посмотреть его пока негде

Портал Video Games Chronicle (VGC) и журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) сообщили о том, что в Сеть попал отрывок из предстоящего трейлера фэнтезийного ролевого экшена Elden Ring от From Software.

Как отмечают в VGC, фрагмент пока достоянием общественности не стал, но активно циркулирует в онлайн-чатах. По данным VGC, ролик идёт с пометкой Bandai Namco confidential и в крайне плохом качестве — запись сделана со стороны.

В отрывке демонстрируется «значительный объём» геймплея, включая знакомую по Souls-играм боевую систему, битву против огнедышащего дракона и великана с мечом, а также фрагмент сражения верхом в просторной локации.

«Могу только представить, что побуждает тебя искать Elden Ring. Полагаю, отговорить тебя не получится. Ну что ж!» — пересказывают в VGC реплику закадрового голоса из трейлера.

Даты выхода в просочившемся фрагменте не было, но в Video Games Chronicle со ссылкой на собственные источники отмечают, что вероятность релиза игры в текущем году крайне мала.

По данным информаторов VGC, разработку Elden Ring серьёзно замедлил удалённый режим, введённый в ответ на пандемию COVID-19, и (внутреннюю) дату выхода проекта уже не раз переносили.

Elden Ring заявлена для PC, PS4 и Xbox One. Ранее журналист VentureBeat Джефф Грабб (Jeff Grubb) сообщил, что следующая демонстрация игры пройдёт до конца марта текущего года (но не на мероприятии Xbox).



