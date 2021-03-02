Кампания Бакалавра для ремейка «Мор. Утопия» не выйдет в 2021 году, но предложит «принципиально другую игру»

Кампания Бакалавра для ремейка «Мор. Утопия» не выйдет в 2021 году, но предложит «принципиально другую игру»

Сотрудники московской студии Ice-Pick Lodge в рамках первого выпуска «Старого Нового Подкаста» рассказали о положении дел в компании и планах на сценарий «Бакалавр» для Pathologic 2 (ремейк «Мор. Утопия»).

По словам разработчиков, в настоящее время Ice-Pick Lodge занимается играми за пределами «Мора», в том числе для того, что подзаработать — финансы с Kickstarter закончились, а главный спонсор проект покинул.

Несмотря на нехватку денег, члены команды Ice-Pick Lodge не сомневаются, что финальная версия обновлённой «Мор. Утопия» рано или поздно доберётся до релиза, и называют вероятность выхода игры 100-процентной.

В то же время спешить с разработкой Ice-Pick Lodge не собирается — во многом потому, что коллектив крайне маленький (у каждого сотрудника по несколько ролей), но, кроме того, в студии не хотят не опускать планку качества.

Кампания Бакалавра для ремейка «Мор. Утопия» не выйдет в 2021 году, но предложит «принципиально другую игру»

Сценарий «Бакалавр» не выйдет в текущем году, но «работа кипит». О том, что новая кампания будет отличаться от геймплея за Гаруспика, в Ice-Pick Lodge уже говорили, а теперь поделились небольшим количеством подробностей.

Разработчики обещают «принципиально другую игру» как в сценарном (у времени будет иная роль), так и геймплейном плане. Последнее изменение найдёт отражение в карте мыслей, ведь Бакалавр и Гаруспик — два совершенно разных персонажа.

Pathologic 2 вышла в мае 2019-того на PC (Steam, GOG). В декабре того же года проект добрался до Xbox One (в том числе и до Xbox Game Pass), а в марте 2020-го дебютировал на PlayStation 4.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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